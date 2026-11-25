Муниципалитеты Московской области выявили 6 959 неиспользуемых объектов имущества в ходе повторной проверки, начатой в 2026 году, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В Подмосковье продолжается повторная проверка муниципального имущества, которую министерство имущественных отношений региона начало в этом году. Земельные участки и здания обследуют, чтобы выявить объекты, не задействованные в хозяйственной деятельности, и определить возможности их использования для развития территорий.

Муниципалитеты проверили свыше 33 тыс. объектов: 18 765 земельных участков и 14 323 объекта капитального строительства. Из них не используются 6 959 объектов — 5 330 участков и 1 629 зданий и помещений.

Больше всего имущества обследовали в Одинцовском округе — 2 127 объектов. В Щелкове проверили 1 980 объектов, в Дмитровском округе — 1 640, в Подольске — 1 573, в Пушкинском округе — 1 454.

Новых пользователей получили 236 выявленных объектов. Их вовлекли в хозяйственный оборот: продали через торги, передали в долгосрочную аренду или предоставили в безвозмездное пользование.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.