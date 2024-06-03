В Подмосковье выдано 5,2 тыс кредитов на индивидуальное жилищное строительство

Подмосковье — регион-лидер по выдаче кредитов на индивидуальное жилищное строительство. За четыре месяца 2024 года наибольшее количество кредитов на ИЖС было выдано в Московской области, Краснодарском крае и Республике Башкортостан, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Топ-3 региона по выдаче кредитов на ИЖС: Московская область — 5,2 тыс.; Краснодарский край и Республика Башкортостан — 2,6 тыс.; Республика Татарстан — 2,2 тыс.

В Подмосковье строится много индивидуальных жилых домов. Только в 2023 году было введено 7,7 млн кв. метров ИЖС — лучший показатель в стране. План на 2024 год — 7,5 млн кв. метров ИЖС.

В области граждане могут получить разрешительную документацию на ИЖС онлайн: создан единый сервис «Строим дом» вместе с ДОМ.РФ, работает путеводитель об услугах и сервисах с Дом Клик и планируется запуск сервиса «Построй свой дом» на региональном портале госуслуг.

Кроме того, в области введено понятие Кластеры ИЖС, установлены нормы проектирования, разработаны меры поддержки застройщиков. Цель кластерного подхода — уйти от стихийной застройки хозспособом к сбалансированному развитию территорий с единым стилем застройки домов «под ключ», со всей необходимой инфраструктурой. Как результат, на территории Подмосковья реализуются 7 кластеров ИЖС в Дмитровском округе, Истре, округе Пушкинский, Наро-Фоминском округе, Чехове и Домодедове.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.