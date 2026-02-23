В Подмосковье ввели законодательное уточнение элементов МКД, подлежащих капремонту

сегодня в 18:16

В феврале текущего года вступило в силу новое Постановление Правительства, которое определяет состав работ и услуг по капитальному ремонту в многоквартирных домах, выполнение которых будет финансироваться за счет средств фонда капитального ремонта, который сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Особенности новой редакции:

критерии отбора: каждый вид работ привязывается к выявленным дефектам, введена четкая система определения потребности в ремонте, исходя из совокупности имеющихся дефектов конструкций и систем.

детализация требований: расширены критерии для каждого вида работ, установлены конкретные технические нормы и условия выполнения.

новые пункты: введены требования по теплотехническим расчетам и мониторингу уровня грунтовых вод в подвальных помещениях.

Такой подход позволяет точно определять необходимый объем работ, поскольку критерии для включения тех или иных видов работ в программу капитального ремонта стали предельно ясными и понятными. Дополнительно улучшилась детализация технических требований к самим работам, что повышает их качество и надежность.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.