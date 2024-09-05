В Подмосковье ввели в эксплуатацию свыше 7 млн кв метров жилья с января

С начала года в Московской области ввели в эксплуатацию 7,2 млн кв. метров жилья. Из них — 1,2 млн пришлись на многоквартирные дома и 6 млн на объекты индивидуального жилищного строительства. Это самый высокий показатель среди регионов — 10% от общего ввода жилья в России, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Больше всего квадратных метров введено в Ленинском г. о. — 312 тыс. кв. метров, г. о. Балашиха — 147 тыс. кв. метров, г. о. Щелково — 127 тыс. кв. метров. Кроме того, Раменский округ, Истра и Одинцовский округ — в топе муниципальных образований по объемам ввода индивидуальных домов.

Строительство жилых кварталов в Подмосковье ведется в рамках комплексного развития территорий. При рассмотрении проектов планировки территорий уделяется особое внимание инфраструктуре: детским садам, школам, поликлиникам, парковкам и зонам отдыха.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.