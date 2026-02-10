В Подмосковье вступили в силу новые правила подготовки проектов межевания

С 10 февраля в Московской области начали действовать изменения в Градостроительном кодексе РФ, уточняющие порядок подготовки проектов межевания территорий для перераспределения государственных и муниципальных земель, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Поправки в Градостроительный кодекс РФ, вступившие в силу 10 февраля, вносят важные изменения в процедуру подготовки проектов межевания территорий в Подмосковье. Теперь проект межевания может разрабатываться для устранения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы, а также других недостатков, мешающих рациональному использованию и охране земель.

Мособлархитектура рекомендует проектировщикам и заявителям внимательно пересмотреть цели уже подготовленных проектов межевания с учетом новых требований, чтобы избежать отказа в утверждении документации. Особое внимание следует уделить корректировке целей разработки проектов, чтобы они соответствовали вступившим в силу поправкам.

Изменения также предусматривают однократное перераспределение земельных участков для приведения их в соответствие с градостроительными регламентами. Площадь частного участка может быть увеличена не более чем на 1 000 кв. м, допускается также уменьшение площади при соблюдении установленных требований.

В закон «О государственной регистрации недвижимости» добавлено требование: несоответствие размера участка установленным нормам теперь может стать основанием для приостановки кадастрового учета или регистрации прав. Услуга по принятию решения об утверждении проектов доступна на региональном портале госуслуг.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.