В Подмосковье возводят ЖК «Легенда Марусино»

Работы по монолитному строительству первой, второй, третьей и четвертой секций корпуса № 1 выполнены полностью. Завершены также внутренние и наружные работы по кладке стен. Устройство вентиляционной системы достигло отметки в завершении почти всех работ, отопление выполнено частично, водопровод и водоотведение близки к полной готовности, устройство кровли практически завершено, фасады находятся на начальном этапе завершения, устанавливаются окна. Парковочные зоны бетонированы полностью, завершаются работы по сетям водопровода, канализационные сети наружного типа имеют высокую степень готовности.

Монолитные работы в первых четырех секциях второго корпуса успешно завершены. Бетонные стены пятой секции возведены почти полностью, стены подземного паркинга также приближаются к финальной стадии строительства. Внутренняя кирпичная кладка выполнена значительно, внешние стены выстроены практически полностью. Система вентиляции смонтирована наполовину, кровля готова больше половины. Строительство наружных сетей ливневой и бытовой канализации находится на начальной стадии.

ЖК «Легенда Марусино» расположен в д. Марусино, вблизи ул. Заречной, в г. Люберцы. В состав комплекса войдут два жилых корпуса, благоустроенные дворовые территории, новые проезды для автомобильного транспорта, подземный паркинг на 156 машино-мест. Во дворах разместят детские и спортивные площадки. По периметру комплекса устроят велосипедную дорожку. Помимо магазинов и квартир, в домах расположится физкультурно-оздоровительный комплекс, отделение почты и участковый пункт полиции.

В Московской области девелоперы (ФСК, Гранель, Самолет, Пик, Сити21, Брусника и др.) вместе с жилыми домами строят всю необходимую инфрастуруру в рамках комплексного развития территорий.