В Подмосковье возводят жилой квартал G3 Михалевич

На строительной площадке идут активные работы по устройству фундамента — главного элемента будущего дома. Ведется разработка котлованов домов № 1 и 2. Выполняется устройство бетонной подготовки и защитной стяжки, проводятся работы по горизонтальной гидроизоляции. Строители приступили к бетонированию лифтовых приямков и армированию фундаментной плиты.

G3 Михалевич — жилой квартал, отражающий историческое наследие города Раменское. Проект предусматривает создание закрытых зеленых дворов без машин, игровых зон для детей, спортивных площадок, Wi-Fi на территории, магазины на первых этажах, детский сад, прогулочный сквер, велосипедные дорожки и парковочные места, прогулочную зону и удобную связь с транспортной сетью города — всего десять минут пешком до станции МЦД-3 «Ипподром». Первая очередь строительства предполагает возведение двух малоэтажных домов бизнес-класса.

В Подмосковье застройщики строят комфортные жилые кварталы в рамках КРТ вместе со вcей необходимой инфраструктурой.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.