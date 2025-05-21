В Подмосковье возводят жилой комплекс «Малаховский»

В корпусе 203 рабочие укладывают внутренние стены из газоблока и устанавливают перегородки из пазогребневых гипсовых плит с девятого по одиннадцатый этаж.

В корпусе 202 специалисты приступили к облицовке наружных стен. Монолитные работы достигли плиты перекрытия над чердаком, на этажах с четвертого по девятый ведется кладка внутренних стен из газоблока и перегородок из пазогребневых плит. Кроме того, в 201-м корпусе монолитные работы достигли девятого этажа, ведется подготовка к кладке стен.

Проект включает 9 секций на 816 квартир. Среди планировочных решений есть одно-, двух- и трехкомнатные варианты. Двор будущего комплекса будет закрыт для машин, рядом с корпусами предусмотрен открытый паркинг.

ЖК «Малаховский» окружает лесопарковая зона. Территория комплекса будет оснащена просторными пешеходными бульварами с продуманным освещением и благоустроенными местами отдыха. Жители будут иметь доступ к объектам социальной и бытовой инфраструктуры — в пяти минутах ходьбы находится детский сад, в десяти минутах — школа. Также неподалеку от ЖК расположены магазины, фитнес-клубы, пункты выдачи, аптеки, детские центры и бассейн.

Застройщики: компания ПИК, группа «Самолет», ГК «Гранель», ГК ФСК построили соцобъекты в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.