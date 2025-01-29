В Подмосковье возведут склад электроники в 2025 году

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили ход строительства складского комплекса в Клину. На объекте уже возвели несущие и ограждающие конструкции, в настоящее время выполняются работы по устройству полов. Стройготовность здания составляет 55%, сообщает пресс-служба ведомства.

Производственно-складской комплекс общей площадью 3,2 тысячи квадратных метров будет предназначен для сборки, хранения и отгрузки потребителям комплектующих, персональных компьютеров и других электронных изделий.

На всех этапах застройщика — компанию «ТЕХНОПАРК» — сопровождают менеджеры Центра Содействия Строительству при правительстве Московской области. Инвестиции в реализацию проекта составят порядка 170 млн рублей. Благодаря возведению склада, в Клину создадут 15 новых рабочих мест.

Ожидается, что строительство объекта завершится в июне 2025 года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям региона обратил внимание бизнеса на важность поддержки от ЦСС.

«Еще раз обращаю внимание на важность работы ЦСС. Проект должен продолжаться для того, чтобы не было головной боли у тех, кто строит фабрику, завод или небольшой цех», — сказал Воробьев.