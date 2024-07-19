В Подмосковье возведут четвертый распределительный центр для сети «Чижик»

В Главгосстройнадзор Подмосковья поступило извещение о начале строительства распределительного центра для проекта жесткого дискаунтера «Чижик», сообщает пресс-служба ведомства.

Объект построят в Богородском городском округе, на 34-м км автодороги М-7. Одноэтажное складское здание площадью 16,4 тыс. квадратных метров рассчитано на хранение товаров народного потребления, в том числе продуктов, которые требуют особых условий хранения. Речь идет о продукции глубокой заморозки, алкоголе, а также о скоропортящихся продуктах.

На стройплощадке начаты работы подготовительного периода. Застройщик — «МБМ СТАБ», планирует реализовать проект за полтора года. Завершение строительства намечено на первый квартал 2026 года. За объектом закреплен ответственный инспектор территориального отдела Главгосстройнадзора, который в течение всего строительства будет осуществлять необходимые профилактические и надзорные мероприятия.

В настоящее время в регионе запущено три распределительных центра сети «Чижик», а число магазинов сети превышает 440 объектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.