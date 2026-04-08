В Подмосковье владельцы сменили ВРИ участков на 329 млн рублей

В Московской области за первый квартал 2026 года собственники 749 земельных участков изменили вид разрешенного использования на сумму более 329,4 млн рублей. Всего за три месяца принято 1230 положительных решений на 12,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«За первый квартал этого года 749 владельцев земли изменили вид ее разрешенного использования на общую сумму свыше 329,4 миллиона рублей. Всего же за три месяца года приняты 1230 решений об изменении вида разрешенного использования земли на общую сумму 12,6 миллиарда рублей», — уточнил министр.

Для смены ВРИ необходимо убедиться, что для населенного пункта утверждены правила землепользования и застройки, выбрать подходящий вид использования из утвержденного перечня и подать заявление в Росреестр через МФЦ. Плата взимается в случаях, когда новое назначение участка предполагает жилое строительство.

Рассчитать размер платы можно через сервис «Предоставление расчета размера платы за изменение ВРИ земельного участка» на портале госуслуг Московской области. После подачи заявления в течение 12 рабочих дней заявителю направляют уведомление с суммой и реквизитами для оплаты. Обратиться в Росреестр для внесения изменений в ЕГРН можно только после полной оплаты.

Подмосковье сотрудничает с правительством Российской Федерации по вопросам госимущества. В этом вопросе нужны понятные алгоритмы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Это важный источник доходов для региона.

«Если мы можем рассчитывать на понятные алгоритмы в части оборота, переводов, если мы, каждый на своем уровне: муниципальный, региональный и федеральный, по принципу двух ключей <…> еще раз разберемся, где мы находимся, считаю это очень полезным», — сказал Воробьев.