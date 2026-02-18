В Подмосковье ведутся монолитные работы по строительству поликлиники

В жилом комплексе «Прибрежный Парк» продолжается строительство современной поликлиники на 216 помещений в смену со встроенным постом скорой медицинской помощи. Группа «Самолет» реализует соцобъект в городском округе Домодедово, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком, общая строительная готовность объекта составляет 19%. Новый объект инфраструктуры обеспечит жителям доступ к качественной медицинской помощи в непосредственной близости от дома. Открытие поликлиники ожидается в 2027 году.

На строительной площадке ежедневно задействовано более 30 человек. В работе используется необходимая техника: башенный кран, мини-погрузчик и трактор. На текущем этапе завершены основные монолитные работы по подземной части и первому этажу здания. На 50 процентов выполнены вертикальные конструкции второго этажа. Всего залито более 1500 кубических метров бетона. На этой неделе строители планируют приступить к кладочным работам на подземном уровне.

Проектом предусмотрено трехэтажное здание общей площадью около 4 тысяч квадратных метров с двумя изолированными отделениями для приема взрослых и детей. За смену сотрудники учреждение смогут оказывать медицинскую помощь 162 взрослым и 54 детям. В новом объекте здравоохранения будут вести прием врачи общей практики, терапевты и педиатры, а также специалисты узкого профиля — кардиолог, невролог, гинеколог, хирург, офтальмолог, оториноларинголог и другие.

В поликлинике предусмотрено все необходимое для качественного оказания медицинской помощи. При входе в каждый блок оборудуют регистратуру, гардероб и кабинет дежурного врача. Во взрослом отделении откроется аптечный киоск, а со стороны детского отделения появится колясочная. Второй и третий этажи отведены под размещение блоков дневного стационара, рентгенодиагностики и педиатрического отделения. С обратной стороны здания разместится пост скорой медицинской помощи на две бригады с отдельным входом и необходимыми служебными помещениями.

Особое внимание уделено формированию доступной среды. Входы в здание выполнят на уровне земли без перепадов высот, внутри предусмотрены широкие дверные проемы, лифтовое оборудование и специализированные санитарные комнаты для маломобильных граждан.

Территорию вокруг поликлиники благоустроят: организуют парковочные места для автомобилей и велосипедов, установят наружное освещение, систему навигации и информационные стенды. Проект также включает комплексное озеленение территории с высадкой деревьев и кустарников, созданием комфортной и безопасной среды для посетителей.

Жилой комплекс «Прибрежный Парк» располагается в десяти километрах от МКАД, возле Видновского парка и музея-заповедника «Горки Ленинские». Рядом находятся выезды на трассу М-4 и Каширское шоссе, а в пешей доступности расположена железнодорожная станция «Ленинская». За счет реки Пахра, огибающей территорию проекта, жилые дома отличаются живописными видовыми характеристиками. Наличие развитой социальной инфраструктуры делает проект хорошим выбором для семей с детьми: в рамках жилого комплекса построят три детских сада, большую школу, физкультурный комплекс с бассейном и поликлинику.

Застройщики: компания ПИК, группа «Самолет», ГК «Гранель», ГК ФСК и др. построили соцобъекты в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.