В Подмосковье ведется строительство ЖК «Живописный»

Жилой комплекс «Живописный» возводят в Ленинском городском округе. В первой очереди строительства четыре корпуса общей площадью 97 тыс. кв. метров на 1 078 квартир, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Корпуса № 3, 4.1 и 4.2 введены в эксплуатацию. Для удобства жителей можно заехать в квартиру с готовым дизайном. Спокойные цвета, мягкий свет, продуманные зоны для отдыха, работы и вдохновения — все здесь говорит о любви к комфорту и гармонии. Темные акценты сочетаются с теплым деревом, а свет скользит по текстурам — и делает квартиру живой.

ЖК «Живописный» — гармоничный ансамбль жилых домов с объектами социальной и торгово-бытовой инфраструктуры. Комплекс возводится на территории 21 га. Рядом находятся Бутовский лесопарк, загородный клуб «Завидное», имение «Спасское». На территории комплекса предусмотрены три детских сада на 330 мест, поликлиника, подземные паркинги и другие объекты сферы услуг.

В Подмосковье застройщики строят комфортные жилые кварталы в рамках КРТ вместе со всей необходимой инфраструктурой.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.