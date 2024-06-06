В Подмосковье ведется строительство сразу нескольких корпусов ЖК «Героев»

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В Балашихе строят современный жилой комплекс «Героев». Девелопер ведет работы на нескольких объектах, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В корпусе 405 ведутся работы по устройству кровли, внутренней инженерной системы, черновой и чистовой отделки МОП и квартир. Осуществляется благоустройство придомовой территории.

В корпусе 406 ведется устройство внутренней инженерной системы, светопрозрачных конструкций, кровли 3,4 секций. Продолжаются работы по устройству кирпичной кладки наружных и внутренних стен, монтаж оконных блоков.

В корпусе 407 ведется устройство несущих конструкций, кирпичной кладки внутренних и наружных стен, монтаж оконных блоков.

В корпусе 408 идет устройство несущих конструкций.

В школе на 1320 мест ведется устройство внутренней инженерной системы, кровли, черновой отделки, вентилируемого фасада. Продолжается монтаж лифтового оборудования и осуществляется благоустройство территории.

В детском саду на 220 мест продолжается устройство несущих конструкций и кирпичной кладки.

ЖК «Героев» — это современный жилой комплекс, расположенный в удобном и благоустроенном районе, рядом с Ольгинским лесопарком. Здесь уже открыт детский сад на 250 мест, возводят еще одно дошкольное учреждение для 220 малышей и школу для 1 320 учеников. ЖК «Героев» получил золотую награду в номинации «Лучший ЖК Московской области» на конкурсе «ТП ЖК-2024».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.