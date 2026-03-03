В Подмосковье в марте проведут сбор старой электроники

Акции по бесплатному приему старой электронной техники пройдут в марте в 14 округах Подмосковья и в административных зданиях правительства региона. Оборудование примет Фонд рационального природопользования для дальнейшей переработки, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Сдать устаревшую и вышедшую из строя технику можно будет в Раменском, Жуковском, Лыткарине, Коломне, Серебряных Прудах, Кашире, Ступине, Домодедове, Ленинском, Чехове, Серпухове, Подольске, Наро-Фоминске и Молодежном. Дополнительные пункты сбора организуют в административных зданиях правительства Московской области.

Организатором выступает Фонд рационального природопользования. Он бесплатно принимает любые виды электронного оборудования. Собранную технику направляют на переработку, а полученные материалы используют повторно — для производства пластиковых контейнеров, заборов и декоративных элементов.

«Участие в подобных акциях — это удобный способ избавляться от старого и вышедшего из строя оборудования, не создавая дополнительной нагрузки на мусорные полигоны. Программа позволяет превратить ненужную бытовую и офисную технику в сырье для производства новых полезных вещей, таким образом мы снижаем потребление природных ресурсов», — сказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

График мероприятий и подробности размещены на сайте фонда www.eko-fond.ru.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.



«Комплексная программа с «Газпромом» позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.