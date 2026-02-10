В Подмосковье в январе демонтировали пять нелегальных площадок хранения контейнеров

В январе в Московской области ликвидировали пять незаконных площадок для хранения морских контейнеров в рамках усиленного контроля за использованием земель, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева усилили контроль за размещением морских контейнеров. Летом 2025 года в регионе ввели новую систему регулирования, которая устанавливает строгие требования к экологическим стандартам, безопасности и инфраструктуре при размещении контейнеров. Эта мера направлена на предотвращение незаконного использования земель.

В ходе регулярных инспекций проверили 315 участков, из которых 128 использовались с нарушениями. В результате работы инспекторов удалось устранить нарушения на территориях 25 округов. На 94 участках выявили нарушителей, а с 72 площадок демонтировали морские контейнеры. В январе контейнеры убрали с четырех площадок, а на одном участке изменили вид разрешенного использования земли.

В Дмитровском округе участок площадью 0,2 га использовали для хранения контейнеров, несмотря на разрешение на строительство гостиницы и спортивной базы. После проверки инспекторы выдали владельцу предостережение и инициировали судебное разбирательство. Сейчас участок переоборудуют под гостиничный бизнес, что соответствует установленному виду использования земли.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.