В Подмосковье в январе 2026 года зарегистрировали более 4 800 объектов недвижимости

В Московской области в январе 2026 года зарегистрировали 4 816 объектов недвижимости, из которых большинство составили индивидуальные жилые дома, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В январе 2026 года в Подмосковье зарегистрировали 4 816 объектов недвижимости. Из них 3 430 — индивидуальные жилые дома общей площадью 517 тысяч квадратных метров. Налоговый потенциал этих объектов составил 16,9 млн рублей. Об этом сообщил министр имущественных отношений региона Тихон Фирсов.

Лидером по числу зарегистрированных объектов стал Истринский округ — 376 объектов, в том числе 242 индивидуальных дома площадью 45 тысяч кв. м. Налоговый потенциал округа составил 1,6 млн рублей. На втором месте — Раменский округ с 346 объектами, из которых 263 — частные дома площадью 38 тысяч кв. м, налоговый потенциал — 1,2 млн рублей. Дмитровский округ занял третье место: здесь зарегистрировали 281 объект, в том числе 214 частных домов площадью 28 тысяч кв. м, налоговый потенциал — 886 тысяч рублей.

В регионе почти год действует новый порядок регистрации недвижимости. Владельцы обязаны оформлять право собственности на построенные дома и вспомогательные постройки, такие как бани, сараи и гаражи. Отсутствие регистрации может привести к отказу в подключении коммуникаций и затруднить продажу недвижимости.

Также регистрация прав на недвижимость приостанавливается, если в ЕГРН не указаны точные координаты границ участка. Это правило действует с сентября прошлого года и касается сделок с недвижимостью, кроме установления сервитутов и линейных объектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что многие мечтают жить в частном доме на земле, но без государственной программы реализовать это желание крайне сложно. Поэтому любое участие государства, федеральных или региональных органов власти очень важно для ИЖС.

«У нас есть ряд проектов, которые мы реализуем. Их порядка 10, и они есть не только у нас в регионе. Их прелесть в том, что это не просто хаотичная застройка. Это индивидуальные дома с возможностью организации работы, открытия малого бизнеса, школ, поликлиник», — рассказал Воробьев.