В Подмосковье в Голицыно начали устанавливать окна в поликлинике

Строительство новой поликлиники на 300 посещений в смену продолжается в Голицыно на бульваре Генерала Ремезова. Подрядчик приступил к установке оконных блоков, готовность объекта составляет 50%, открыть медучреждение планируют в I квартале 2028 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Новая поликлиника рассчитана на обслуживание до 40 тыс. жителей. Ее общая площадь составит около 5,5 тыс. кв. м. Работы ведутся в рамках президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

На стройплощадке задействованы 46 рабочих и четыре единицы спецтехники. Монолитные работы уже завершены, продолжаются монтаж инженерных сетей, кровельные работы и установка оконных блоков.

«Строительная готовность объекта составляет 50%. Открыть поликлинику планируем в I квартале 2028 года», — сообщил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

В здании разместят взрослое и детское отделения, блок неотложной помощи и медицинской профилактики, кабинеты терапии и педиатрии, лучевой и функциональной диагностики, флюорографии, рентгенодиагностики, вакцинопрофилактики и стоматологию. Учреждение оснастят современным медицинским оборудованием. Прилегающую территорию благоустроят, проведут озеленение и обустроят парковку.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.