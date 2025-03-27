В Подмосковье в этом году планируют открыть 30 школ и 41 детский сад

В Подмосковье в 2025 году планируется открыть 71 объект образования — это 30 школ и 41 детский сад, сообщила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

«В прошлом году мы создали более 34 тысяч новых учебных мест, построив 35 новых школ. И уже с начала 2025 года открыли 9 объектов образования — 3 школы, 6 детских садов. 31 марта планируем еще открыть детский сад в Балашихе на 220 мест. И всего в 2025 году планируем открыть 71 объект образования — это 30 школ и 41 детский сад», — сказала Пильдес на 108-м заседании Мособлдумы.

Она добавила, что сейчас в Московской области почти 900 образовательных комплексов.

«Нам здесь важно обеспечить бесшовный переход — именно с этой целью и создавались образовательные комплексы между различными уровнями образования, в том числе и общее взаимодействие школы и СПО, подготовки инженерных кадров, усиление роли воспитания и другие вопросы. Сейчас мы видим в Подмосковье снижение темпов прироста школьников по сравнению с предыдущими годами», — отметила министр.

Пильдес уточнила, что, если раньше это было порядка 40 тыс. в год, то в текущем году 25 тыс. При этом контингент дошкольников сохраняется на прежнем уровне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2025 году в регионе построят еще 16 школ и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, в 2025-м обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.