В Подмосковье в апреле зарегистрировали почти 48 тыс объектов

В Московской области в апреле провели почти 48 тыс учетно-регистрационных действий в отношении бытовой недвижимости. Из них более 16 тыс пришлись на земельные участки, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

К бытовой недвижимости относятся многоквартирные и индивидуальные жилые дома, садовые дома, квартиры, комнаты, индивидуальные гаражи, хозяйственные постройки и другие объекты вспомогательного использования, а также участки для их строительства.

Срок регистрации прав на жилые помещения по электронным заявлениям, в том числе по ипотечным сделкам, в регионе составляет 24 часа. Подать документы можно через сайт Росреестра или портал Госуслуг.

«Государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав на объекты бытовой недвижимости являются одним из приоритетных направлений деятельности Росреестра. Управление осуществляет учетно-регистрационные действия по электронным заявлениям за один рабочий день, что способствует развитию инфраструктуры региона и повышает качество госуслуг», — отметила начальник отдела организации и контроля управления Ольга Козлова.

С 1 марта 2025 года в России действует принцип «построил-оформи». Эксплуатировать здание, сооружение, индивидуальный жилой или садовый дом можно только после внесения сведений о правах в Единый государственный реестр недвижимости в соответствии с федеральным законом от 26.12.2024 № 487.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сегодня запрос на цифровизацию очень высокий.

«Практически все сегодня находятся в «Госуслугах». Добровольно вошли и зарегистрировались», — сказал Воробьев.