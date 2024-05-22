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В Подмосковье в апреле ввели в эксплуатацию 8 многоквартирных домов

За апрель 2024 года управлением Росреестра по Московской области на государственный кадастровый учет поставлено 8 многоквартирных домов на 2 316 квартир, площадью более 184 тыс. кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Новые жилые дома расположены в следующих городских округах:



Одинцовский — 2 МКД на 432 квартиры общей площадью более 35 000 кв. м;

Дмитровский — 1 МКД на 512 квартир общей площадью более 44 000 кв. м;

Ленинский — 1 МКД на 496 квартир общей площадью около 32 000 кв. м;

Мытищи — 1 МКД на 360 квартир общей площадью более 35 000 кв. м;

Пушкинский — 1 МКД на 450 квартир общей площадью более 31 000 кв. м;

Егорьевск — 1 МКД на 36 квартир общей площадью более 2 000 кв. м;

Коломна — 1 МКД на 30 квартир общей площадью более 2 000 кв. м.

Новая жилая площадь позволит обеспечить жильем около 3 тыс. семей, проживающих в Подмосковье.

«Московская область продолжает застраиваться в рамках реализации проекта комплексного развития территорий. Государственные услуги по оформлению бытовой недвижимости в электронном виде на территории региона осуществляются в течении 1 рабочего дня. Развитие социальной инфраструктуры влечет за собой устойчивое улучшение качества жизни граждан», — отметила начальник отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав Елена Шейкина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране. В этом году в регионе уже ввели 9,8 млн кв. метров.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов