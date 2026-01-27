сегодня в 16:08

В Подмосковье в 2026 году проведут более 120 акций по утилизации электроники

Фонд рационального природопользования совместно с министерствами имущественных отношений, экологии и образования Московской области организует в 2026 году более 120 мероприятий по утилизации старой электроники, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Программа «Школа утилизации: электроника» реализуется в Подмосковье уже 10 лет. Ее цель — формирование экологически ответственного подхода к утилизации техники среди жителей и организаций региона. В 2026 году программа охватит все городские и муниципальные округа области.

Министр имущественных отношений Подмосковья Тихон Фирсов отметил, что правильная утилизация электронных отходов предотвращает загрязнение окружающей среды и позволяет повторно использовать ценные материалы из переработанной техники.

В программе ежегодно участвуют тысячи образовательных учреждений, предприятий и муниципальных органов власти. Жители региона активно сдают отслужившую электронику на переработку.

Акции по сбору проходят бесплатно и охватывают широкий спектр устройств: компьютерную и бытовую технику, телефоны, смартфоны, научные приборы, медицинское оборудование и электроинструменты.

Первая волна мероприятий стартует в феврале 2026 года в Шатуре, Орехово-Зуеве, Балашихе, Реутове, Электростали, Павловском Посаде, Люберцах, Богородском, Лосино-Петровском, Звездном городке, Воскресенске, Егорьевске, Бронницах, Котельниках, Луховицах, Зарайске и Озерах.

Актуальный график вывоза размещен на сайте и доступен по телефону горячей линии 8 (800) 700-35-06.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.