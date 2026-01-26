В Подмосковье в 2025 году продали 28 объектов областной собственности

В Московской области в 2025 году новым владельцам передали 28 имущественных комплексов областной собственности, сумма продажи превысила 664 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В 2025 году в рамках прогнозного плана приватизации в Московской области реализовали 28 объектов и имущественных комплексов, находящихся в областной собственности. Среди них — здания, гаражи, объекты культурного наследия, а также территории бывших лагерей, санаториев и баз отдыха. Общая сумма продажи составила более 664 млн рублей, в бюджет региона поступили свыше 622 млн рублей без учета НДС, сообщил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Среди проданных объектов — детские лагеря и базы отдыха: ДОЛ в селе Карпово городского округа Воскресенск, лагерь «Спутник» в деревне Голубое, база отдыха «Алмаз» в деревне Шишовка городского округа Солнечногорск, комплексы лагерей «Юность» и «Салют», а также бывший реабилитационный центр «Русь» в деревне Акатово городского округа Клин. ДОЛ «Дмитровский Погост» в муниципальном округе Шатура передан инвестору, который планирует восстановить объект и организовать круглогодичный санаторий.

В декабре прошли торги по продаже двух объектов: бывшего объекта здравоохранения на улице Островского в ДП «Зеленоградский» Пушкинского округа и здания ветлечебницы в селе Ашитково муниципального округа Воскресенск. Общая сумма сделки составила 20,75 млн рублей.

Выбрать и ознакомиться с характеристиками участков можно на интерактивной карте портала торгов Московской области ЕАСУЗ. Для участия в электронных аукционах требуется усиленная квалифицированная электронная подпись, регистрация на площадке РТС – Тендер, внесение задатка и подача заявки. Арендный договор подписывается в электронной форме, регистрацию в Росреестре осуществляют специалисты минимущества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.