В Подмосковье в 2025 году на кадастровый учет поставили 221 многоквартирный дом

В 2025 году в Московской области на государственный кадастровый учет поставили 221 многоквартирный дом, что позволило обеспечить жильем более 64 000 семей, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В 2025 году в Подмосковье совместно с управлением Росреестра по Московской области на государственный кадастровый учет поставили 221 многоквартирный дом. Благодаря этому более 64 000 семей получили возможность оформить право собственности на новое жилье.

Больше всего новостроек зарегистрировали в Одинцовском городском округе — 32 дома, в Красногорске — 22 дома, в Ленинском округе — 20 домов, в Мытищах — 19 домов, в Балашихе — 14 домов.

Постановка домов на кадастровый учет позволяет жителям зарегистрировать право собственности, оформить регистрацию по месту жительства, записать детей в детские сады и школы, а также прикрепиться к поликлинике и совершать другие юридические действия.

Строительство многоквартирных домов в регионе ведется в рамках комплексного развития территорий, что способствует обновлению социальной инфраструктуры и благоустройству территорий.

Вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Где-то нужен более энергичный подход к капитальному ремонту, а где-то у нас есть успехи по расселению, но люди хотят ясности, когда они переедут. Мы эту тему сами поднимаем, говорим о ней. Еще раз подчеркиваю, что вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда», — сказал Воробьев.