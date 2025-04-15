В Подмосковье увеличиться выкупная стоимость земли под зданиями и строениями

С 1 мая вступают в силу изменения в постановление правительства Московской области «Об установлении цены продажи земельных участков, находящихся в собственности Московской области или государственная собственность на которые не разграничена, собственникам зданий, сооружений либо помещений в них, расположенных на таких земельных участках» (постановление правительства Московской области от 14.04.2025 № 373-ПП). Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области

Согласно новой правке, выкупная стоимость земельного участка, на котором имеются здания, строения или помещения, принадлежащие арендатору земли на праве собственности, увеличится 3% до 60% от кадастровой стоимости земельного участка.

«В Московской области впервые с 2012 года увеличена выкупная стоимость для земельных участков областной и неразграниченной собственности с видом разрешенного использования для жилищного строительства (включая индивидуальное жилищное строительство), ведения садоводства, личного подсобного хозяйства (приусадебный участок), гаражного строительства (включая индивидуальное гаражное строительство) вне зависимости от категории земли. Однако у арендаторов будет время выкупить участок по прежней цене — 3% от кадастровой стоимости — до 1 мая 2026 года, если договор аренды участка заключен до вступления в силу постановления, то есть до 1 мая 2025 года», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что многие мечтают жить в частном доме на земле, но без государственной программы реализовать это желание крайне сложно. Поэтому любое участие государства, федеральных или региональных органов власти очень важно для ИЖС.

«У нас есть ряд проектов, которые мы реализуем. Их порядка 10, и они есть не только у нас в регионе. Их прелесть в том, что это не просто хаотичная застройка. Это индивидуальные дома с возможностью организации работы, открытия малого бизнеса, школ, поликлиник», — рассказал Воробьев.