В Подмосковье увеличился спрос на жилье в июне

В июне вырос спрос на жилье в Подмосковье. На 36% увеличился объем продаж крупных девелоперов в регионе за прошедшую неделю по сравнению с предыдущей. Застройщиками реализовано более 38 тыс. кв. метров жилья, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.

Бронь на квартиры по сравнению с прошлой неделей также увеличилась на 7%.

Средняя цена остается на прежнем уровне 173 тыс. рублей за квадратный метр, что на 20-30% ниже, чем в соседней столице. При этом, покупатели квартир в Московской области могут приобрести более просторную квартиру со всей необходимой для комфортной жизни инфраструктурой.

С начала года более 75 тысяч семей улучшили свои жилищные условия в Подмосковье.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.