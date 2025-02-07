В Подмосковье увеличилась выплата за аренду жилья для социальных работников

«Компенсация аренды жилья» — это одна из ключевых мер поддержки, направленных на помощь работникам социальных учреждений. Теперь сумма варьируется от 30 до 45 тысяч рублей в зависимости от удаленности округа и стоимости арендуемой квартиры, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Наши специалисты, которые ухаживают и заботятся о наиболее уязвимых категориях жителей, порой сами нуждаются в поддержке. Мы понимаем, что компенсация за аренду жилья стала особенно востребованной среди социальных работников — уже более 300 сотрудников пользуются этой мерой. С этого года мы приняли решение увеличить размеры выплат», — сказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Для сотрудников, работающих в одиночку, ранее выплата составляла 20 тысяч рублей, а теперь будет предоставляться в размере от 20 до 30 тысяч рублей.

Новая мера поддержки доступна не только тем, кто уже давно работает в учреждениях социальной сферы, но и тем, кто только начинает свою карьеру в этой важной области. Более того, для молодых специалистов предусмотрены дополнительные меры поддержки: они смогут получать 50 тысяч рублей в первый год работы и 100 тысяч рублей во второй год.

Подать заявление на получение компенсации за аренду жилья можно удобно и быстро через электронный портал государственных услуг Московской области по адресу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.