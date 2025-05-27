В Подмосковье устранили самозахват земли на более 1 тыс участках с начала года

В рамках работы муниципального земельного контроля по устранению нарушений земельного законодательства в Подмосковье с начала года устранены нарушения на 1 006 самовольно занятых территориях. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Чаще всего в Подмосковье правообладатели грешат захватом земли при неправильной установке забора или постройки, так сказать, вылезают за границы своих участков. Для устранения такого нарушения есть несколько способов — можно самостоятельно перенести забор в границы, передвинуть или демонтировать постройку, или строение или, если земельный участок не находится в частной собственности, а, к примеру, является собственностью округа или неразграниченной государственной собственностью, — можно присоединить небольшой участок к своему с помощью услуги перераспределения земли.

«При выявлении нарушения земельного законодательства муниципальные земельные инспекторы направляют правообладателю участка информационное письмо, где указывают, как можно исправить нарушение, которое выявлено в его отношении. Это одна из действенных профилактических мер, которая дает результаты. Так, с начала 2025 года правообладателями устранены нарушения самовольного занятия земли более чем на 1000 участках. При этом, собственники 387 из них демонтировали незаконно возведенные на чужих участках объекты, а 619 участков увеличились путем оформления в собственность захваченной территории через перераспределение», — пояснил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Лидерами по устранению самозахвата стали следующие муниципальные образования: Богородский, где устранили самовольно занятую территорию на 178 земельных участках, Орехово-Зуевский, где устранили нарушения на 101 участке, и Дмитровский, где ликвидировали самозахват на 80 земельных участках.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.