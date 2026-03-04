В Подмосковье устранили нарушения на 1 493 земельных участках

В Московской области устранили нарушения целевого использования на 1493 земельных участках. Всего в реестре с признаками несоответствия находится 3568 территорий, сообщил министр имущественных отношений региона Тихон Фирсов, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В Подмосковье продолжается работа по выявлению и пресечению нецелевого использования земли. Для этого Минмособлимущество создало реестр «МЗК. Нецелевое использование ЗУ», который используется для надзора за соблюдением земельного законодательства.

Сейчас в реестре числится 3 568 участков с признаками нарушений. По словам Тихона Фирсова, на 915 участках прекращена незаконная деятельность, а на 578 — изменен вид разрешенного использования.

«На сегодняшний день нарушения устранены почти на 1 500 участках», — уточнил министр.

Лидерами по устранению нарушений стали Дмитровский округ, где в порядок привели 99 участков, Балашиха — 92 участка и Богородский округ — 88 участков.

В деревне Сумино Павлово-Посадского округа на участке площадью 624 кв. м, предназначенном под магазин, работало кафе-пиццерия. После проверки муниципальный земельный контроль выдал предписание и инициировал пересчет кадастровой стоимости. Собственник изменил вид разрешенного использования на «Общественное питание», что позволило привести документы в соответствие с фактическим использованием без обращения в суд.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал подробное обсуждение о размещении неторговых объектов в Подмосковье.

«Нам предстоит детально обсуждать порядок размещения неторговых объектов в XXI веке, когда меняются стандарты строительства, когда в современных комплексах предусмотрено все для того, чтобы во дворах не было машин, а на первых этажах малый бизнес мог чувствовать себя легально и уверенно», — заявил Воробьев.