В Подмосковье устранили более 1700 нарушений землепользования

В Подмосковье за два года устранили свыше 1700 нарушений целевого использования земельных участков. С начала 2026 года инспекторы добились исправления нарушений на 331 участке, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Проект по контролю за целевым использованием земель действует почти два года. За это время устранены нарушения на 1722 участках. На 1016 участках прекращена незаконная деятельность, еще у 706 участков изменен вид разрешенного использования в соответствии с земельным законодательством.

Все участки с признаками нарушений внесены в реестр «МЗК. Нецелевое использование земельных участков». Сейчас в нем числятся 4387 территорий. Муниципальные земельные инспекторы проводят обследования и информируют правообладателей о необходимости привести использование земли в соответствие с законом.

В Щелкове инспекторы выявили на участке площадью 4 684 кв. м, предназначенном для производственной деятельности, автосервис, автотехцентр и магазин автозапчастей. После выездной проверки собственнику выдали предписание и направили сведения в центр кадастровой оценки для пересчета кадастровой стоимости в сторону повышения. Владелец изменил вид разрешенного использования на «Производственная деятельность, объекты дорожного сервиса», что позволило легализовать работу объектов.

Лучшие показатели по устранению нарушений показали Дмитровский округ — 109 участков, а также Богородский и Щелково — по 98 участков в каждом.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.