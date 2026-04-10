В Подмосковье устранили более 1600 нарушений землепользования

В Московской области с лета 2024 года устранили нарушения нецелевого использования на 1617 земельных участках. Работу ведут в рамках специального реестра, созданного Минмособлимуществом, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Реестр «МЗК. Нецелевое использование земельных участков» запустили летом 2024 года. В него включены 4207 участков с признаками нарушений. Муниципальный земельный контроль использует перечень в работе, чтобы правообладатели могли привести деятельность в соответствие с законом. По мере новых обследований список пополняется.

«По итогам работы земельного контроля за время действия проекта устранены нарушения на 1617 участках: на 977 участках прекращена незаконная деятельность, а у 640 участков изменен вид разрешенного использования земли в соответствии с земельным законодательством. С начала текущего года под контролем земельных инспекторов устранены нарушения на 222 участках», — уточнил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

В Домодедове инспекторы выявили частный детский сад на участке площадью 1140 кв. м, предназначенном для индивидуального жилищного строительства. Собственнику выдали предписание и направили сведения в центр кадастровой оценки для пересчета кадастровой стоимости в сторону увеличения. В результате правообладатель изменил вид разрешенного использования на «Дошкольное, начальное и среднее общее образование», и учреждение стало работать легально.

Лучшие показатели по устранению нарушений показали Дмитровский округ — 105 участков, Балашиха — 97 и Богородский округ — 94.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.