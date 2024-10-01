В Подмосковье устранили 8,7 тыс самозахватов земельных участков почти за 3 года

По результатам работы муниципального земельного контроля, начиная с 2022 года в Московской области устранено 8,7 тыс. самовольного занятия земельных участков. Из них 3,9 тыс. устранили в этом году. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Самозахват или самовольное занятие земли — это присвоение участка территории человеком, у которого нет на это законных оснований, то есть у него отсутствуют какие-либо правоустанавливающие документы на эту землю.

Недопущение самовольного занятия земельных участков — один из видов деятельности, которую проводит на территории Московской области муниципальный земельный контроль, проводя систематическое обследование. В случае фиксации нарушения в виде самозахвата, земельные инспекторы направляют правообладателям информационные письма о необходимости устранения самовольного занятия территории, где также указывается и сам порядок его устранения.

Чтобы избежать нарушения, необходимо освободить самовольно занятый земельный участок или заняться его перераспределением, оформив «прирезки» на законных основаниях. Так, большая часть собственников исправляет нарушение путем перераспределения земельных участков, в результате чего почти за три года в бюджет Подмосковья дополнительно поступило 549,8 млн рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.