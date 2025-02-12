В Подмосковье строят ЖК «Квартал Светлый» со встроенным детским садом на 112 мест

В Подмосковье возводят ЖК «Квартал Светлый» со встроено-пристроенным детским садом на 112 мест. Девелопер реализует проект в городском округе Балашиха, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

В новом доме общей площадью 11,7 тыс. кв. метров запроектировано 320 квартир от одной до трех комнат различной планировки евроформата. Входные группы спроектированы по принципу безбарьерной среды — на уровне земли.

На первых двух этажах жилого дома расположен детский сад для 112 малышей. Здание включает шесть возрастных групп. На первом этаже — три групповые ячейки, универсальный зал, медпункт, пищеблок, кабинеты администрации и технические помещения. На втором этаже находятся еще три групповые ячейки, кружковая комната, кабинеты специалистов и медицинские блоки.

Проект «Квартал Светлый» состоит из четырех 17-этажных жилых домов и реализуется на собственном земельном участке площадью 2,4 га в Балашихе. Строительство ведется в два этапа согласно проектному графику. Здесь предусмотрена вся необходимая инфраструктура: собственный детский сад, уютные дворики и зоны отдыха. Для автовладельцев доступен крытый паркинг прямо на территории квартала. Рядом расположена школа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране. В этом году в регионе уже ввели 9,8 млн кв. метров.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.