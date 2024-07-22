В Подмосковье строят сразу несколько корпусов ЖК «Легенда Коренево»

ЖК «Легенда Коренево» возводят в городском округе Люберцы. Застройщик в рамках комплексного развития территории построит жилье со всей необходимой социальной инфраструктурой: общеобразовательная школа на 500 учеников, детский сад для 120 малышей и торгово-развлекательный центр, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В корпусе 1 завершены разработка котлована, работы по устройству подбетонной подготовки и гидроизоляции под фундаментной плитой. Ведутся работы по армированию фундаментной плиты на пристроенной части корпуса и работы по армированию вертикальных конструкций подвального этажа секций 1 и 2.

В корпусе 2 завершены разработка котлована и работы по армированию и бетонированию фундаментной плиты. Выполнены работы по армированию и бетонированию вертикальных конструкций и плит перекрытий первого этажа. Ведутся работы по армированию плиты перекрытия первого этажа секции 1.

В корпусе 3 завершены работы по армированию и бетонированию плит перекрытия подвального этажа, ведутся работы по установке опалубки и армированию плиты перекрытия первого этажа в секции 1.

В корпусах 4, 5 завершены разработка котлована, работы по устройству подбетонной подготовки и гидроизоляции под фундаментной плитой. Ведутся работы по армированию плит перекрытия подвального этажа.

ЖК «Легенда Коренево» — современный жилой комплекс комфорт-класса, строится вблизи Егорьевского шоссе в поселке Красково. На первых этажах зданий будут располагаться коммерческие помещения — досуговые центры, кафе и предприятия бытового сервиса. По проекту также предусмотрены детские и спортивные площадки, велодорожки, зарядные станции для электромобилей и автостоянка более чем на 600 машино-мест.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.