В Подмосковье строят школу на 850 мест

Школа спроектирована согласно актуальным стандартам учебных заведений Московской области и разместится в южной части жилого массива по адресу ул. Силикатная, занимая территорию около 11,7 тысячи квадратных метров. Архитектурный проект предусматривает деление здания на два блока разной высотности — три и четыре этажа соответственно. Особое внимание уделено созданию удобной и инклюзивной среды, адаптированной для учеников различных возрастов и предусматривающей четкое зонирование маршрутов движения внутри школьного пространства. Открытие новой образовательной организации намечен на конец 2026 года.

Кроме обычных классных помещений, образовательное учреждение оснащено специальными лабораториями, художественными студиями и секциями дополнительного образования. Важным элементом инфраструктуры является большой библиотечно-информационный комплекс с интерактивной медиатекой. Актовый зал, оборудованный современным освещением с несколькими режимами подсветки и сценической площадкой, рассчитан на прием аудитории численностью до 320 зрителей. Для поддержания физической активности предусмотрено два спортзала с комфортными раздевалками и душевыми. Организация питания осуществляется в двух раздельных столовых разного размера, одна предназначена для младшеклассников, вторая — для старшей возрастной категории. Дополнительные удобства предоставляют кабинеты психологической поддержки, логопеда и медицинский блок.

ЖК «Мытищи Парк» находится на северо-востоке Подмосковья, в 10 км от МКАД. Комплекс окружен природными объектами: в шаговой доступности находятся Мытищинский и Пироговский лесопарки, а также Пироговское водохранилище. На территории проекта уже построены четыре жилых корпуса, детский сад для 200 малышей и школа на 1100 учеников. Ведется строительство двух корпусов, еще одного детского сада на 450 мест, второй школы для 850 учеников, а также отделения полиции и многоуровневого наземного паркинга на 810 машино-мест. В ближайшее время девелопер приступит к строительству поликлиники. Сообщает Минжилполитики МО.

Подмосковные застройщики: компания ПИК, группа «Самолет», ГК «Гранель», ГК ФСК и др. возводят всю необходимую социальную инфраструктуру в жилых комплексах в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.