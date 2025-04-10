В Подмосковье снесли 1,4 тыс объектов незавершенного строительства в 2024 году

В Подмосковье активными темпами идет реализация программы по ликвидации объектов незавершенного строительства. За 2024 год в Подмосковье ликвидировано 1,4 тыс. зданий, из них 750 были достроены и введены в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Ликвидация незавершенных строительных объектов — это не только вопрос эстетики, но главным образом забота о безопасности и комфорте жителей региона. Благодаря этому появился 1 млн. кв. м. площадей, в основном для малого бизнеса, 70 га благоустроенных территорий, создано почти 4,6 тыс. новых рабочих мест. Мы продолжаем работу в этом направлении, освобождая территории для новых проектов, которые будут полезны для развития Подмосковья. За три ближайших года предстоит ликвидировать еще 3 600 недостроев, в том числе приоритетные — те, что находятся в центрах городов, жилых кварталах. По каждому из объектов разработан план мероприятий и определен срок ликвидации. Большая часть построек — частные, примерно 70%», — сказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Успешная практика по работе с недостроями в 2024 году отмечена в ряде муниципалитетов. В лидерах городские округа: Дмитровский (снесено и достроено 104, в работе остаются 263), Химки (снесено и достроено 102 объекта, в работе остаются 107), Мытищи (снесено и достроено 92 объекта, в работе остаются 136), Раменский (снесено и достроено 78 объектов, в работе остаются 172), Ступино (снесено и достроено 67 объектов, в работе остаются 65).

За первый квартал 2025 года в Московской области ликвидировано порядка 300 объектов незавершенного строительства, в том числе снесено 124, достроено и приведено в соответствие — 174.

Глобальные мероприятия по ликвидации недостроев и аварийных объектов стартовали в регионе при участии Мособлархитектуры совместно с органами местного самоуправления и профильными ведомствами в 2017 году. На сегодняшний день завершена ликвидация 7,7 тыс. зданий, из которых снесено 4000, достроено и введено в эксплуатацию 3700.

Отдельное внимание в процессе заслуживает помощь жителей, которые направляют сообщения об аварийных и недостроенных зданиях через портал «Добродел». С помощью сервиса «Подмосковные стройки» пользователи могут узнать информацию о любом выявленном на территории региона аварийном и недостроенном объекте, его местоположение, планируемый способ и срок ликвидации.

Знаковые объекты 2024 г.

1. Среди достроенных и введенных в эксплуатацию объектов, например, здание многофункционального комплекса на проспекте Боголюбова в Дубне. Несколько лет недострой, расположенный в центральной части города, в непосредственной близости от парка отдыха, портил облик территории. Привлечение дополнительных инвестиций позволило собственникам принять решение о дострое объекта. В IV квартале 2024 года строительство четырехэтажного здания с подземным уровнем было полностью завершено. Общая площадь комплекса составила порядка 19,5 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день объект введен в эксплуатацию, проводятся мероприятия по аренде помещений. Предполагается, что внутри разместятся магазины, кафе, офисы, гостиница.

2. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в январе 2025 года снесен крупный, знаковый объект в Звенигороде — недостроенное здание многоквартирного жилого дома в микрорайоне «Южный», на улице Радужная. Работы по возведению 17-ти этажного 132- квартирного жилого дома были начаты в начале 2000-х годов, но в 2010 году строительство было остановлено. Долгое время недострой, который располагался в окружении жилого массива, портил облик города, конструкции пришли в аварийное состояние. На сегодня работы по сносу полностью завершены и площадка свободна.

3. Еще один крупный объект был ликвидирован в Подмосковье в конце 2024 года, в микрорайоне Новая Трехгорка, в Одинцовском городском округе снесли недостроенного здания торгово-развлекательного комплекса, возведение которого приостановилось в далеком 2008 году. Порядок использования освободившейся территории пока не определен.

4. В подмосковном городе Лыткарино, в микрорайоне № 6 на месте демонтированных ветхих жилых домов проведены работы по организации нового общественного пространства — сквера. На площади порядка 10 тысяч квадратных метров выполнено озеленение, мощение дорожек, размещены детский игровой комплекс, столы для игры в настольный теннис, а также организована зона отдыха с теневыми навесами.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.