В Подмосковье сельхозпроизводители выкупили из аренды более 350 га сельхозземли

С начала года сельхозпроизводители и фермерские хозяйства Подмосковья выкупили свыше 350 га земли сельхозназначения после многолетней аренды и активного ее использования по назначению. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

«Арендаторы земли сельхозназначения имеют право выкупить арендуемые земли без торгов по истечении трех лет с момента заключения аренды. Такое право дает ст. 39.3 Земельного кодекса РФ (пп. 9 п. 2). Обязательным условием является отсутствие выявленных и неустраненных нарушений российского законодательства, зафиксированных госземнадзором. С начала года в Подмосковье своим правом воспользовались два сельхозпроизводителя и три крестьянско-фермерских хозяйства. Шесть земельных участков общей площадью более 350 га в городских и муниципальных округах Дмитровский, Павлово-Посадский, Орехово-Зуевский, Волоколамск и Истра выкуплены арендаторами в собственность для дальнейшего использования и развития агрокомплекса региона. Поступления в бюджет Московской области составили порядка 20 млн рублей», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Так, в Дмитровском городском округе земельные участки площадью 175,6 га получило в собственность ООО «МОСАГРОФУД-Д», которое реализует продукцию нескольких направлений: картофель, морковь и свекла столовые, также производит молоко цельное и мясо крупного рогатого скота.

В Павлово-Посадском округе землю площадью 10,2 га выкупило КФХ «МИЛК-ФЕРМА», которое производит молоко и молочные продукты. В хозяйстве фермерства 120 особей чёрно-пёстрой породы, которых растят на натуральных кормах.

В Волоколамском муниципальном округе 53,4 га земли получило КФХ «ХОЛМОГОРКА», которое занимается выращиванием кормовой базы для животноводческих ферм и планирует создать свою ферму.

В муниципальном округе Истра участок 62,7 га выкупило ООО «ВИКТОРИ ВЕСТ», а в Орехово-Зуевском округе 51 га — КФХ Школьняк С. Н.

Арендатор земельного участка сельхозназначения может обратиться за выкупом земельного участка через региональный портал Госуслуг. Срок предоставления услуги — 20 календарных дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.