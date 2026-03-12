В Подмосковье с начала года устранили 312 самозахватов земли

Муниципальные инспекторы Подмосковья за первые два месяца 2026 года устранили 312 случаев самовольного занятия земельных участков. Работа ведется в рамках плана по пресечению 5272 нарушений до конца года, бюджеты округов уже получили 27 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В Московской области продолжается работа по выявлению и устранению самозахвата земель из муниципальной и неразграниченной государственной собственности. Органы местного самоуправления ежегодно сокращают число незаконно используемых участков и наводят порядок в сфере землепользования.

«Муниципальный земельный контроль направлен на обеспечение законности в сфере землепользования, в том числе выявление и устранение фактов незаконного захвата земель. На 2026 год установлено плановое задание по устранению самозахвата на 5272 земельных участках. За первые два месяца этого года уже устранено 312 самозахватов, большая часть за счет перераспределения, в результате чего бюджеты округов пополнились на 27 млн рублей», — уточнил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Среди лидеров по числу устраненных нарушений — Дмитровский округ, где приведены в порядок 29 участков, Кашира с 19 участками и Мытищи с 16.

В Солнечногорске инспекторы выявили самозахват 475 кв. м прилегающей территории у участка для личного подсобного хозяйства. После предписания собственник оформил перераспределение земли, и бюджет муниципалитета получил 495 734 рубля.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.