В Подмосковье с начала года к сервису «Градпроработка» обратились 1,5 млн раз

Сервис «Градпроработка» — это цифровая градостроительная платформа, позволяющая мгновенно, в онлайн режиме, получить информацию о потенциале земельного участка, виде его разрешенного использования, наличии либо отсутствии градостроительных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Цифровой продукт доступен на Геопортале Подмосковья, обладает интуитивно понятным и максимально простым в использовании интерфейсом, для получения данных о земельном активе достаточно ввести в поисковой строке его кадастровый номер.

«Современные онлайн-сервисы для застройщиков — это не просто незаменимые инструменты, а ключ к эффективному развитию территорий. Только с начала года 1,5 млн раз пользователи Подмосковья обратились к онлайн-сервису «Градпроработка» — на полмиллиона больше, чем за аналогичный период 2024 года, востребованность ресурса продолжает расти. Мы непрерывно совершенствуем сервис, интегрируя передовые цифровые решения для максимального удобства пользователей, сложный процесс анализа территории и согласования строительства значительно упрощается», — рассказала министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.

Сервис «Градпроработка» остается одним из самых популярных на Геопортале Подмосковья среди жителей, проектировщиков, инвесторов и других участников строительной отрасли. Общее число запросов к сервису превысило 10,5 миллионов раз с момента его запуска.

Среди ключевых возможностей сервиса–получение сведений о градостроительном потенциале земельного участка, его виде разрешенного использования в соответствии с утвержденными ПЗЗ, а также о наличии ограничений в виде пересечений границ участка с зонами с особыми условиями использования территории. К таким условиям относятся охранные зоны инженерных коммуникаций, водоохранные зоны и приаэродромные территории.

Подробную информацию о территории, планируемой к освоению, можно получить путем генерации справки о земельном участке. Функция доступна посредством кнопки «Печатная форма», что значительно упростило сбор исходных данных.

В случае наличия ограничений по использованию земельного участка в границах тех или иных ЗОУИТ сервис «Градпроработка» автоматически формирует план мероприятий, необходимых для согласования строительства.

В плане указываются уполномоченные органы или организации, в которые необходимо обратиться за согласованием, проведением измерений или предоставлением того или иного заключения. Для удобства пользователей в плане уточняется способ получения услуги и средний срок ее оказания, что позволит определить средний срок инвестиционно-строительного цикла планируемого объекта и существенно сэкономит трудозатраты и время заявителей на поиск информации о согласовании строительства или реконструкции.

«При обнаружении ограничений система не просто информирует пользователя, а формирует персонифицированный маршрут согласований — от перечня необходимых документов до электронных реквизитов ответственных ведомств. В 80% случаев это существенно сокращает сроки подготовки проекта», — отметила Наталья Шувалова.

«Кроме того, пользователи могут загружать файлы с координатами грани участка для автоматического построения геометрии и проверки принципиальных ограничений, не позволяющих образовать новый земельный участок. Имея координаты планируемого участка, можно получить информацию о пересечениях его границ с другими земельными участками, внесенными в ЕГРН, с границами населенных пунктов и территориальных зон, а также с зонами с особыми условиями использования территории. Для загрузки координат предусмотрено несколько форматов файлов: GeoJSON, CSV, XML и другие, что не ограничивает пользователей в способе получения координат», — добавил Дмитрий Гаврилов, генеральный директор ГБУ МО «Мособлгеотрест».

Онлайн-сервис «Градпроработка» реализован Мособлархитектурой совместно с ГБУ МО «Мособлгеотрест» в 2019 году, продолжает развиваться, обеспечивая прозрачность и доступность градостроительных данных для жителей и бизнеса Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.