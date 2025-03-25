В Подмосковье резко выросли продажи новостроек — эксперты объяснили причины

Эксперты: количество сделок с новостройками в Подмосковье выросло в 1,6 раза

Количество сделок с новостройками в Московской области в феврале 2025 года выросло в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 2 826 до 4 620 сделок, сообщили РИАМО специалисты компаний «НДВ Супермаркет Недвижимости» и аналитики ОЭЗ «Ступино КВАДРАТ».

Количество сделок с новостройками в Московской области в феврале 2025 года выросло в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 2 826 до 4 620 сделок. По данным экспертов, рост интереса к первичному жилью в регионе связан с развитием промышленных кластеров и логистических центров, а также с повышением уровня заработных плат в строительной и промышленной сферах.

«В Московской области сегодня активно создаются новые промышленные зоны и логистические центры, что стимулирует рост промышленности и создает дополнительные рабочие места. В результате спрос на жилье смещается из более дорогого комфорт-класса в Москве в массовый сегмент Подмосковья, особенно в города-спутники», — рассказала руководитель отдела аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Чегодаева.

Она также добавила, что высокая стоимость жилья в столице заставляет многих покупателей рассматривать более доступные варианты в Подмосковье. Положительная динамика на первичном рынке региона сохранится в ближайшие месяцы.

Эксперты напомнили, что президент России Владимир Путин в конце 2024 года отмечал успешную реализацию нескольких крупных инвестиционных проектов в сфере автомобилестроения, энергогенерации, текстильной промышленности и производства систем кондиционирования.

Кроме того, ранее заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева заявляла, что расширение двух крупных особых экономических зон в регионе приведет к созданию около 6 тыс. новых рабочих мест.

«На предприятиях резидентов ОЭЗ "Ступино КВАДРАТ" уже работает около 3 тыс. сотрудников, и число инвесторов постоянно растет. Появление новых рабочих мест напрямую влияет на спрос на жилье — это закономерный процесс», — сообщила РИАМО исполнительный директор ОЭЗ Вера Назарова.