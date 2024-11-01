В Подмосковье реализуют проект КРТ ЖК «G3 Театральный»

В Раменском реализуется проект комплексного развития территорий. Девелопер возводит клубный квартал ЖК «G3 Театральный». На строительной площадке активно ведутся работы по строительству двух домов, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

В доме № 1 продолжается монтаж фасадной системы и работы по утеплению фасада. Все окна установлены, идет подготовка к закрытию теплового контура. Продолжаются работы по установке лифтового оборудования, включая монтаж кабин. В квартирах завершается монтаж вентиляционных систем и кладка межкомнатных перегородок. Выполняется монтаж инженерных шахт и систем отопления. Идет подготовка к запуску газовой котельной для подачи тепла. На крыше завершено устройство кровельной системы, а также установлен индивидуальный тепловой пункт. Активно ведутся работы по благоустройству территории: выполнена укладка асфальта на проездах и тротуарах, а также первый этап озеленения — высаживаются деревья и кустарники, постелен рулонный газон.

В доме № 2 выполнена гидроизоляция и утепление стен цокольного этажа, проводится обратная засыпка фундамента. Возводятся стены второго этажа, монолитные работы ведутся с опережением графика — начата заливка третьего этажа.

ЖК «G3 Театральный» сочетает в себе комфортабельность современного столичного жилья и уют домов пригорода. Квартиры на первых этажах запроектированы с террасами, на последних — с возможностью установки каминов и террасами на кровле. На территории квартала появится детский сад на 65 мест, спортплощадки, кафе и магазины. Во дворе — зона отдыха, лесная гостиная, игровые площадки.

В Подмосковье возводят комфортные жилые кварталы в рамках КРТ вместе со вей необходимой инфраструктурой.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.