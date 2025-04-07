В Подмосковье реализовали объект культурного наследия «Усадьба «Никольское-Обольяниново»

Министерством имущественных отношений, согласно распоряжению правительства Московской области «Об условиях приватизации находящегося в собственности Московской области недвижимого имущества», реализован объект культурного наследия «Усадьба «Никольское-Обольяниново», расположенная в с. Подъячево Дмитровского муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На участие в конкурсе был заявлен единственный инвестор, с которым уже заключен договор купли-продажи по начальной цене продажи имущества, составляющей 9 рублей.

«Комплекс усадьбы состоит из девяти зданий общей площадью 3 490,4 кв. м. В целях восстановления, памятник истории и культуры в рамках конкурса был выставлен на торги, согласно новому порядку по вовлечению объектов культурного наследия в хозяйственный оборот в порядке приватизации по стоимости 1 рубль. В течение двух лет, после того, как будет зарегистрировано право собственности на объект, инвестору предстоит разработать проектную документацию. В целом же, по условиям конкурса, новому собственнику за счет своих средств необходимо провести работы по сохранению и реставрации имущественного комплекса в качестве объекта социально-культурного назначения, в соответствии с требованиями, предусмотренными охранным обязательством. На это дается 7 лет», — уточнил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Кроме того, на все время проведения реставрации объекта культурного наследия земельный участок, на котором расположена усадьба, правообладатель получает в аренду за 1 рубль в год. А после завершения всех реставрационных работ инвестор сможет выкупить землю.

По словам нового собственника, при разработке концепции он нацелен на поиск тех смыслов и служения, которые могут быть проявлены в этом уникальном историческом месте.

«Приглашаем к общению экспертов и экспертные сообщества, а также все заинтересованные, инициативные и конструктивно настроенные стороны. Впереди предстоит сложная и кропотливая работа, масштабные, многолетние миллиардные инвестиции. Редко, когда доходная часть такого проекта покрывает даже проценты за кредитные средства. Но возрождение таких объектов того стоит», — отметил инвестор.

«Никольское-Обольяниново» или «Никольское-Горушки» — дворянская усадьба конца XVIII-начала XIX веков. Основана в 1760-е годы капитаном-преображенцем П. М. Власовым и его супругой Анной Исаевной, внучкой знаменитого дипломата П. П. Шафирова. Тогда усадьба носила название «Горушки». В 1802 году у наследников Власова село Горушки купил отставной временщик П. Х. Обольянинов, который и построил большую часть усадебного комплекса. В честь новых хозяев село было переименовано в Обольяниново или Обольяново. Усадьба в разное время принимала у себя многих важных гостей, среди которых П. А. Вяземский, В. Л. Пушкин (дядя Александра Сергеевича), русский ученый Д. И. Менделеев и Л. Н. Толстой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.