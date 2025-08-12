В Подмосковье разрыв цен на жилье бизнес-класса превышает 40 раз

В Московской области разрыв между самым дорогим и самым бюджетным предложением в сегменте бизнес-класса превышает 42 раза. В пресс-службе CORE.XP рассказали РИАМО, что цены варьируются от 4,7 млн руб. до 201,6 млн руб.

По информации экспертов жилого направления CORE.XP, средняя стоимость лота площадью 63,9 кв. м в новостройке бизнес-класса Московской области на начало августа 2025 года составляет 16,5 млн руб., а средневзвешенная цена кв. м — 258,3 тыс. руб.

Самое бюджетное предложение в сегменте зафиксировано в инвест-отеле «Адрес» в Мытищах — апартаменты площадью 24,2 кв. м там можно купить за 4,7 млн руб. Самая дорогая квартира Подмосковья бизнес-класса находится в ЖК МЫС в Ликино: лот площадью 415,7 кв. м оценивается в 201,6 млн руб.

По словам директора направления жилой недвижимости CORE.XP Екатерины Ломтевой, разница в стоимости между Москвой и областью связана не только с более низкой ценой земли за пределами МКАД, но и с тем, что часть проектов комфорт-класса в Подмосковье девелоперы позиционируют как бизнес-класс для повышения их привлекательности.

Управляющий партнер RS Group («Павлово 3») Дмитрий Усманов отмечает, что подмосковный бизнес-класс сохраняет индивидуальную архитектуру, качественные материалы, благоустроенные закрытые территории и функциональные общественные пространства.

«Важно отметить, что сейчас сегмент „бизнес“ в Подмосковье продолжает динамичное развитие, так как покупатели заинтересованы не просто в приобретении квадратных метров, а в получении максимально комфортной среды для жизни и собственного развития», — сказал Усманов.

Он отметил, что достаточно большой процент в структуре сделок занимают молодые семьи, специалисты в возрасте 30–45 лет с высшим образованием и стабильным доходом, а также инвесторы.

«На стартовом рассмотрении клиентом жилого комплекса в топ возводятся такие критерии, как местоположение, инфраструктура, качество проекта, а также его внутреннее наполнение», — заключил он.