В Подмосковье разъясняют перевод одноэтажных МКД в блоки

Встречи с жителями одноэтажных многоквартирных домов проходят в муниципалитетах Подмосковья, где специалисты объясняют порядок перевода таких зданий в статус блокированной застройки. Собственникам рассказывают о возможности оформить землю и узаконить постройки до 1 сентября 2026 года на льготных условиях, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Представители министерства строительного комплекса, органов местного самоуправления и БТИ проводят консультации для жителей одноэтажных многоквартирных домов. В минувшие выходные встречи прошли в Домодедове, Кашире, Королеве, Луховицах, Орехово-Зуеве, Химках, Чехове и других округах.

Главная проблема таких домов — невозможность оформить в собственность земельные участки, которыми фактически пользуются жильцы. Из-за статуса МКД придомовые территории, гаражи и хозяйственные постройки юридически считаются самовольными. Это создает риск штрафов и демонтажа.

Перевод дома в статус блокированной жилой застройки позволяет каждому блоку получить отдельный вход и автономные коммуникации. После этого собственники могут оформить участок под своим домом, узаконить существующие строения и легально возводить новые. Кроме того, изменение статуса повышает рыночную стоимость недвижимости.

Жителям напоминают, что при завершении процедуры до 1 сентября 2026 года госпошлина составит 3% от кадастровой стоимости объекта. Для начала оформления необходимо обратиться на консультацию в муниципалитет, где специалисты помогут подготовить документы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.