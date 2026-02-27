В Подмосковье разъясняют перевод МКД в блокированную застройку

Встречи с жителями одноэтажных многоквартирных домов проходят в округах Подмосковья, где разъясняют порядок перевода жилья в статус блокированной застройки и условия льготной госпошлины до 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Сотрудники министерства строительного комплекса региона, органов местного самоуправления и БТИ на этой неделе провели встречи в Клину, Серпухове, Орехово-Зуевском и Рузском округах, Луховицах и других муниципалитетах. Жителям объясняют процедуру перевода одноэтажных МКД в статус блокированной жилой застройки.

Необходимость изменений связана с тем, что собственники квартир в таких домах годами не могут оформить в собственность земельные участки, которыми фактически пользуются. На придомовой территории размещены огороды, гаражи и хозяйственные постройки, однако действующий статус МКД не позволяет закрепить землю за владельцами. В результате объекты могут быть признаны самовольными и подлежать штрафам или сносу.

После перевода в статус блокированной застройки каждый блок получает отдельный вход и автономные коммуникации. Собственники смогут оформить участок под своим домом, узаконить существующие постройки и получать разрешения на новое строительство. Кроме того, переход может повысить рыночную стоимость недвижимости.

Гражданам напоминают, что при завершении процедуры до 1 сентября 2026 года госпошлина составит 3% от кадастровой стоимости объекта. Регулярные встречи позволяют жителям получить консультации и принять решение о начале процедуры.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.