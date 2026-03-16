В Подмосковье разъясняют перевод МКД в блокированную застройку

Встречи по вопросам перевода одноэтажных многоквартирных домов в статус блокированной жилой застройки проходят во всех округах Подмосковья. Жителям объясняют порядок оформления и действующие льготы, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Представители регионального минстройкомплекса, органов местного самоуправления и БТИ проводят консультации на постоянной основе. За прошлую неделю встречи состоялись в Бронницах, Клину, Лобне, Орехово-Зуеве, Подольске, Сергиевом Посаде, Серпухове, Солнечногорске и других муниципалитетах.

Основная цель — разъяснить порядок перевода домов в статус блокированной жилой застройки и рассказать о преимуществах процедуры. Сейчас жители таких домов пользуются придомовой территорией, но не могут оформить землю в собственность. Из-за этого хозяйственные постройки и гаражи считаются самовольными и могут подлежать сносу или штрафам.

После изменения статуса каждый блок получает отдельный вход и автономные коммуникации. Собственники смогут оформить земельный участок под своим домом, узаконить существующие постройки и при необходимости возводить новые. Кроме того, это повышает рыночную стоимость недвижимости.

Жителям напоминают, что при завершении процедуры до 1 сентября 2026 года госпошлина составит 3% от кадастровой стоимости объекта. Для начала оформления рекомендуется обратиться за консультацией в администрацию муниципалитета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил большой запрос в Московской области на стандартизацию проживания в частных домах. Люди в коттеджных поселках не должны зависеть от собственников трансформаторной подстанции или частного газопровода.

«Мы обращаем внимание на жалобы: получили их свыше 3 тыс. только в этом году и видим огромный запрос на стандартизацию всего того, что обеспечивает комфортное проживание. Это и дорога, и ливневка, и регулирование шлагбаумами, газ, электричество, благоустройство — все это тема, которая нуждается в регулировании, чтобы, так сказать, не попадать в коттеджное рабство», — сказал Воробьев.