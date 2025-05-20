В Подмосковье рассказали об использовании ИИ в сфере недвижимости

На полях XIII Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) сегодня Росреестр провел панельную дискуссию на тему «Развитие современных информационных технологий в сфере управления землей и недвижимостью», в которой принял участие министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В ходе мероприятия выступили министр земельных и имущественных отношений Республики Татарстан Азат Кадыров, проректор по научной работе, заведующий кафедрой земельного, градостроительного и экологического права Уральского государственного юридического университета имени В. Ф. Яковлева Андрей Винницкий, президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик, заведующий кафедрой обязательственного права в исследовательском центре частного права имени С. С. Алексеева при Президенте Российской Федерации Михаил Церковников, вице-президент по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям ПАО «ПИК-специализированный застройщик» Дмитрий Тимофеев и директор юридического департамента «Домклик» ПАО Сбербанк Алена Уварова.

Модератором дискуссии выступил статс-секретарь — заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

В настоящее время современные цифровые технологии, в том числе искусственный интеллект, активно применяются в различных отраслях. Нацелено это прежде всего на повышение эффективности работы, экономию времени, затрат и замену человеческого фактора. В земельно-имущественной сфере, в частности, при приобретении земельных участков и иных объектов недвижимости, владении и пользовании ими, а также при выявлении незарегистрированной недвижимости используется «цифра».

Фирсов поделился на дискуссии опытом работы по вовлечению незарегистрированной недвижимости в налоговый оборот с помощью использования современных технологий.

На сегодняшний день в едином реестре недвижимости в Подмосковье находится 13,6 млн объектов недвижимости, что составляет 10% всей недвижимости России. Из них 4,1 млн — это земельные участки, 9,5 млн — объекты капитального строительства, 3,5 млн земельных участков и 2,4 млн жилых, садовых домов находятся в собственности граждан. При этом в налоговой базе отсутствуют сведения о более 2,7 млн объектах.

«Искать недвижимость без прав сложно, так как в реестре нет координат 86% зданий и 24% земельных участков. Такая проблема существует именно потому, что регистрация права собственности у нас была правом и только с этого года стала обязанностью. Ежегодно мы выявляем не менее 200 тыс. объектов без прав и параллельно реализуем меры стимулирования регистрации. Так как сегодня искусственный интеллект применяется во многих сферах деятельности, используем его в своей работе и мы, что позволяет получать актуальные и точные данные о состоянии местности. Это применение ортофотоплана в областной геоинформационной системе и в целом — автоматизация всех процессов. В планах сделать так, чтобы совсем исключить человеческий фактор, отказаться от выездных обследований, что значительно облегчит труд нашим сотрудникам, которые не будут тратить время на рутинные операции», — сказал Фирсов.

Для работы по выявлению недвижимости без прав Миноблимущество создало проектный офис, в который вошли специалисты ведомства, центра кадастровой оценки, областного БТИ, Росреестра, налоговой службы и органы местного самоуправления. Вся работа ведется в единой геоинформационной системе (ГИС), куда загружаются все данные, осуществляется геопривязка контуров объектов капитального строительства по адресам и т. д. Отдельно в ГИС создан слой объектов капитального строительства без прав, в этом году в план по вовлечению в налоговый оборот включили 226 тыс. объектов недвижимости.

«Ежегодно инспекторы проводят обход 85 тыс. земельных участков, на которых выявлены объекты без прав. Но надо признать, что распознать по контуру ортофотоплана, что это именно объект капитального строительства, а не, к примеру, навес, без помощи инспекторов сложно. В дальнейшем мы ставим новые задачи по оптимизации работы в данном направлении, в частности, по ортофотоплану с применением искусственного интеллекта по оцифровке 3-D цифрового двойника объектов капитального строительства. Уведомления владельцам планируем отсылать через систему ГИС, что значительно сократит трудозатраты. Кроме того, оптимизируем и работу по перерасчету кадастровой стоимости земли на повышение, максимально сократив при этом сроки — до 5 дней», — рассказал министр.

Глава областного имущества сделал акцент на том, что Московская область стала инициатором по многим принятым законопроектам, которые являются для граждан безусловным стимулом к регистрации прав на недвижимость, а именно: до 2031 года продлен упрощенный порядок регистрации в рамках «дачной амнистии», сняты ограничения в регистрации по «дачной амнистии» в приаэродромных и водоохранных зонах, разрешен выкуп земли во втором поясе водоохраной зоны, сокращены сроки регистрации прав бытовой недвижимости до 3 дней, газ возможно подвести только к зарегистрированной недвижимости.

«Пожалуй, самый долгожданный для всех нас закон, который вступил в силу с марта этого года, — без регистрации прав запрещено эксплуатировать недвижимость. Построил — зарегистрируй. Еще одна действенная мера: в методику кадастровой оценки земли мы включили стоимость дома без прав. То есть, незарегистрированная недвижимость отражается на увеличении кадастровой стоимости земельного участка. Если же объект зарегистрируют, снизится и стоимость земли, а сведения направят в единый реестр недвижимости и налоговую. Наша общая задача — вывести из «тени» всю недвижимость. Ведь любая зарегистрированная постройка приносит доход в виде налога, который ежегодно платит ее собственник. А это поступления в бюджет, средства из которого тратятся на развитие территории. И цифровые технологии здесь только в помощь», — заключил Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.