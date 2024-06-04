В Подмосковье рассказали об электронной регистрации сделок с недвижимостью

Раньше существовал только один способ регистрации — прийти в отделение Росреестра или МФЦ, подать пакет документов и через несколько дней получить его обратно. Сейчас личное присутствие необязательно, документы можно подать в электронном виде, загрузив их на сайт Росреестра. Также это можно сделать через банк или нотариуса, сообщили в пресс-службе Минжилполитики Подмосковья.

При совершении электронных сделок требуется усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Электронная подпись обладает такой же юридической силой, как и собственноручная. Оформить такую подпись можно лично в удостоверяющем центре, или обратиться к его уполномоченному представителю — в банк или компанию-застройщика.

Электронная регистрация дает возможность подать заявление из любой точки мира в любое удобное время. Некоторые банки могут предоставлять скидку к процентной ставке по ипотечному кредиту при использовании электронной регистрации. Росреестр предоставляет скидку на госпошлину при регистрации права собственности на недвижимое имущество в электронном виде для физлиц.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.