В Подмосковье рассказали о способах накопления денег на капремонт дома

Фонд может формироваться двумя способами: на общем счете регионального оператора, управляющего взносами МКД региона; на спецсчете, открытом для конкретного МКД. Владельцем такого спецсчета может быть жилищный кооператив, ТСЖ, УК либо региональный оператор. В последнем случае денежные средства, собранные на капитальный ремонт конкретного дома, будут храниться у регоператора на отдельном счете в банке.

Способ формирования фонда определяется на общем собрании собственников. Процедура перехода на спецсчет строго регламентирована ЖК РФ. Если оплата идет регоператору, то капремонт проводится в сроки согласно региональной программе, если фонд формируется на спецсчете дома — сроки определяют собственники.

Основным вопросом при выборе такого способа накопления остается наполняемость фонда, которая должна составлять не менее 50%. Собственники должны подойти к вопросу со всей ответственностью — контролировать сумму взноса, не тратить накопления на сторонние работы, а также быть готовыми решать все финансовые, организационные и строительные вопросы. При переходе на такой формат стоит учесть активность всего дома и количество работ, которые необходимо будет провести, а также, что ответственность за некачественно выполненные работы будет лежать на собственниках.

На сегодняшний день в Подмосковье действует 3 320 спецсчетов. Такой способ накопления выбрали собственники 67 домов Одинцовского округа, среди них десять домов по улице Чистякова в Одинцове, три дома по улице Тихой в поселке Заречье и три дома в селе Ромашково по улице Никольской.

Если же на общем собрании собственников дома были выбраны услуги регионального оператора, узнать, сколько денег на счете МКД и когда планируется капремонт, можно на сайте фонда капитального ремонта Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель «цифры» — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.