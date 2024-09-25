В Подмосковье рассказали, какое жилье лучше выбрать для покупки

Недвижимость

Фото - © Министерство жилищной политики Московской области

После решения приобрести квартиру возникает вопрос, что лучше: взять на первичном или вторичном рынке? Оба варианта имеют свои нюансы, которые проявятся в долгосрочной перспективе, сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

Новостройка привлекает тем, что квартира будет расположена в свежем, новом доме, и ее можно обустроить, как хочется. На «вторичку» обращают внимание те, кто хочет сэкономить первое время на ремонте и мебели: часто продавцы оставляют кухонный гарнитур или шкафы при продаже квартир.

Первичное жилье — это строящаяся или построенная недвижимость, на которую не зарегистрировано право собственности. Покупается по договору долевого участия или уступки прав требования.

Плюсы первичного жилья:

  • цена на старте продаж минимальная;
  • ставки по ипотечным программам ниже;
  • наличие льготных ипотечных программ;
  • больше возможности выбора;
  • риски застрахованы при покупке по договору долевого участия.

Минусы первичного жилья:

  • ожидание новоселья;
  • отложенное оформление права собственности на жилье;
  • необходимость делать ремонт;
  • временное отсутствие развитой инфраструктуры и дорожной сети.

Вторичное жилье — это недвижимость с оформленным правом собственности. Даже если в ней никто не жил, она все равно считается вторичной. Покупается по договору купли-продажи.

Плюсы вторичного жилья:

  • готовая квартира с отделкой;
  • готовая инфраструктура;
  • возможность быстрого заселения.

Минусы вторичного жилья:

  • ставки по ипотеке выше, чем в новостройках;
  • отсутствие льготных ипотечных программ;
  • изношенность жилищного фонда;
  • юридические риски.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.