В Подмосковье рассказали, какое жилье лучше выбрать для покупки
Фото - © Министерство жилищной политики Московской области
После решения приобрести квартиру возникает вопрос, что лучше: взять на первичном или вторичном рынке? Оба варианта имеют свои нюансы, которые проявятся в долгосрочной перспективе, сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.
Новостройка привлекает тем, что квартира будет расположена в свежем, новом доме, и ее можно обустроить, как хочется. На «вторичку» обращают внимание те, кто хочет сэкономить первое время на ремонте и мебели: часто продавцы оставляют кухонный гарнитур или шкафы при продаже квартир.
Первичное жилье — это строящаяся или построенная недвижимость, на которую не зарегистрировано право собственности. Покупается по договору долевого участия или уступки прав требования.
Плюсы первичного жилья:
- цена на старте продаж минимальная;
- ставки по ипотечным программам ниже;
- наличие льготных ипотечных программ;
- больше возможности выбора;
- риски застрахованы при покупке по договору долевого участия.
Минусы первичного жилья:
- ожидание новоселья;
- отложенное оформление права собственности на жилье;
- необходимость делать ремонт;
- временное отсутствие развитой инфраструктуры и дорожной сети.
Вторичное жилье — это недвижимость с оформленным правом собственности. Даже если в ней никто не жил, она все равно считается вторичной. Покупается по договору купли-продажи.
Плюсы вторичного жилья:
- готовая квартира с отделкой;
- готовая инфраструктура;
- возможность быстрого заселения.
Минусы вторичного жилья:
- ставки по ипотеке выше, чем в новостройках;
- отсутствие льготных ипотечных программ;
- изношенность жилищного фонда;
- юридические риски.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.
«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.
Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.